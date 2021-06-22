Три адвоката и возможность помилования: посол РФ рассказал о деле Сапеги

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 июн – Sputnik. Возможность о помиловании россиянки Софьи Сапеги, арестованной в Минске 23 мая, после видеообращения ее отца с просьбой об этом, сейчас обсуждается, заявил посол РФ в Беларуси Евгений Лукьянов.

Ранее отец Софьи Сапеги, Андрей Сапега, обратился к белорусскому президенту Александру Лукашенко с просьбой помиловать его дочь.

"Насчет реакции со стороны администрации президента мне ничего неизвестно. Но раз это уже в публичном пространстве, то, естественно, реакция какая-то будет", - отметил Лукьянов.

Посол полагает, что, поскольку было обращение, должен быть и ответ. Какой он будет - уже другой вопрос.

"В каждой стране существует определенный закон, который дает время на подготовку ответа. У России это месяц. Если вопрос требует дополнительной проработки, то этот срок может быть продлен, но для этого нужно иметь обоснования", - сказал дипломат агентству РИА Новости .

Арест может быть продлен

Софья Сапега находится под арестом уже месяц. Всего она арестована на два месяца по 23 июля. Однако этот срок, считает Евгений Лукьянов, может быть продлен.

"Это процессуально возможно, это все законно. Идут следственные действия, ей предъявлены обвинения", - уточнил посол.

Три адвоката

Он также отметил, что посольство России поддерживает контакты с родителями Сапеги и обеспечивает ее тремя адвокатами.

"Так сложилось. Они сами пул адвокатский составили. Это люди, которые профессионально известны друг другу. Они работают над этим делом", - пояснил Лукьянов.

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Руководитель дипмиссии добавил, что к задержанной россиянке полностью обеспечен консульский доступ, дипломаты могут на регулярной основе и многократно посещать Софью Сапегу.

"Мы можем выяснять ее потребности, ее личные мнения, обстоятельства и события, которые она хочет нам сообщить. Пока никаких вопросов нашим представителям, кроме бытовых, на начальном этапе высказано не было", - отметил он.

В чем обвиняют Софью Сапегу

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая 2021 года самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту находились Роман Протасевич - сооснователь и экс-главред Telegram-канала Nexta, признанного белорусским судом экстремистским, и его подруга, россиянка София Сапега. После посадки борта в аэропорту Минска их задержали. В Беларуси Протасевич и Сапега стали фигурантами уголовных дел.

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Россиянка была задержана по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 342 (участие в массовых беспорядках). Также она была привлечена в качестве обвиняемой по другому уголовному делу, которое расследуется по части 3 статьи 130 (разжигание социальной вражды и розни).

Как сообщил председатель Следственного комитета Дмитрий Гора, Сапега была администратором Telegram-канала, который признан экстремистским в Беларуси, - в нем выкладывали данные силовиков и госслужащих.

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