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Единый день безопасности дорожного движения 25 июня посвятят профилактике нарушений правил обгона

22.06.2021 10:03 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Единый день безопасности дорожного движения пройдет 25 июня под девизом "Цени жизнь свою и чужую - не выезжай за сплошную". Об этом БЕЛТА сообщила госавтоинспектор ОГАИ Партизанского РУВД Минска Анна Тиханович.

Мероприятие направлено на предупреждение дорожно-транспортных происшествий в результате выезда на полосу встречного движения. Обгон, безусловно, самый опасный из маневров, который водитель может осуществить во время движения, и прежде чем приступить к его выполнению, он обязан взвесить все за и против. Ведь именно этот маневр одинаково опасен для всех: для обгоняющего, обгоняемого и водителей встречных автомобилей. Малейшая ошибка может привести к непоправимым последствиям.

Помимо общих требований, перечисленных в правилах дорожного движения, при совершении обгона всегда используйте зеркала, избегайте обгона в условиях плохой видимости, не обгоняйте, если дорожная разметка не позволяет этого, обратите внимание на скорость и ускорение, не возвращайтесь в свою полосу, если вы не видите в зеркало автомобиль, который обгоняете, обязательно используйте поворотники, не обгоняйте на крутых поворотах и в условиях ограниченной видимости.

Кроме того, следует постоянно контролировать ситуацию впереди и сзади. Нужно следить, чтобы никто не обгонял вас в момент начала обгона. "Не обгоняйте автомобиль, который притормаживает или отклоняется от прямолинейного движения. Не приближайтесь сзади близко к обгоняемым автомобилям. Дистанция в этом случае необходима для разгона и лучшей просматриваемости дороги. Всегда кто-то может ехать быстрее: дайте им возможность обогнать - в момент обгона, если встречных машин нет, не нажимайте на газ, но и не тормозите. Помните, что до начала обгона водитель должен убедиться, что полоса движения, на которую он намерен выехать, свободна и своими действиями он не создаст угрозу безопасности дорожного движения, не заставит участников дорожного движения изменить направление и (или) снизить скорость движения", - отметили в ГАИ.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях водителю, нарушившему правила обгона либо выехавшему на полосу встречного движения, когда правилами дорожного движения это запрещено, предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 2 до 10 базовых величин (1 БВ - Br29) с лишением права управления транспортными средствами сроком до 1 года или без лишения.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Мероприятие направлено на предупреждение дорожно-транспортных происшествий в результате выезда на полосу встречного движения.
 
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