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Очередное заседание Конституционной комиссии состоится 24 июня
22.06.2021 10:03 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередное заседание Конституционной комиссии состоится 24 июня, сообщили БЕЛТА в рабочей группе по информационному обеспечению деятельности Конституционной комиссии.
На заседании будут рассматриваться изменения преамбулы Конституции Республики Беларусь и конституционных положений об основах конституционного строя.-0-
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На заседании будут рассматриваться изменения преамбулы Конституции Республики Беларусь и конституционных положений об основах конституционного строя.
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