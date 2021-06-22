В Беларуси прошли мероприятия в честь 80-летия подвига пограничников в первых боях ВОВ

Источник материала: БелТА

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. По всей стране прошли мероприятия в честь 80-летия подвига пограничников в первых боях Великой Отечественной войны. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

В День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны в 4.00 пограничники традиционно приняли участие в памятных мероприятиях. 80 лет назад в июне 41-го именно воины в зеленых фуражках первыми преградили путь немецко-фашистским захватчикам. В неравных боях большинство из них погибло, но не отступило.

В церемонии возложения венков к монументу Победы ночью 22 июня в Минске приняли участие командование Госпогранкомитета, военнослужащие частей Минского гарнизона, ветераны-пограничники, представители молодежных организаций. Офицеры и курсанты почтили минутой молчания память павших героев, преклонили колено у обелиска. На Вахту Памяти у Вечного огня заступил почетный караул.

"Для пограничников это особая дата. В этот день мы вспоминаем не только о жертвах, но и подвиге, который совершили пограничники в первых боях Великой Отечественной войны, - сказал журналистам председатель Госпогранкомитета генерал-лейтенант Анатолий Лаппо. - Мы помним, что с самых первых боев на границе, с подвига пограничников, совершенного 80 лет назад, начался долгий и трудный путь к Великой Победе".

Митинги-реквиемы, возложения к памятникам и местам захоронения защитников рубежей Отечества прошли сегодня во всех пограничных группах и отрядах. Цветы легли на местах первых сражений Великой Отечественной, на воду пограничных рек спустили венки с зажженными лампадками в память о погибших защитниках границы.-0-