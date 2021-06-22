Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 июн – Sputnik. Аварийные бригады РУП "Минскэнерго" работают в усиленном режиме из-за жары, сообщили в организации.

Сейчас основная задача энергетиков - предупреждение чрезвычайных ситуаций. В частности, из-за жары возникают лесные пожары, которые могут привести к обрыву проводов на линиях электропередачи (ЛЭП) падающими деревьями.

К слову, за выходные в Беларуси произошло 10 лесных пожаров.

"Энергетики минщины усилили оперативные аварийно-восстановительные бригады. Налажено взаимодействие с МЧС, и смежными подрядными организациями", - отметили в "Минскэнерго".

Кроме того, инженерно-технический персонал усилил контроль за бесперебойной подачей электроэнергии, а также в соответствии с разработанными графиками, за уровнем масла в маслонаполненном оборудовании.

Также дополнительно осматриваются рабочее энергооборудование и наиболее нагруженные линии электропередачи.

В Белгидромете предупредили, что в Минске 22–24 июня тоже будет жарко – максимальная температура достигнет +33°С.

В среду и четверг 23 и 24 июня местами по республике температура воздуха будет находиться в пределах от +35 до +36°С. Из-за жары посещать леса нельзя уже в 36 районах республики - в них введены запреты и ограничения.

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