|
Бригады "Минскэнерго" из-за жары работают в усиленном режиме
22.06.2021 10:27 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 июн – Sputnik. Аварийные бригады РУП "Минскэнерго" работают в усиленном режиме из-за жары, сообщили в организации.
Сейчас основная задача энергетиков - предупреждение чрезвычайных ситуаций. В частности, из-за жары возникают лесные пожары, которые могут привести к обрыву проводов на линиях электропередачи (ЛЭП) падающими деревьями.
К слову, за выходные в Беларуси произошло 10 лесных пожаров.
"Энергетики минщины усилили оперативные аварийно-восстановительные бригады. Налажено взаимодействие с МЧС, и смежными подрядными организациями", - отметили в "Минскэнерго".
Кроме того, инженерно-технический персонал усилил контроль за бесперебойной подачей электроэнергии, а также в соответствии с разработанными графиками, за уровнем масла в маслонаполненном оборудовании.
Также дополнительно осматриваются рабочее энергооборудование и наиболее нагруженные линии электропередачи.
В Белгидромете предупредили, что в Минске 22–24 июня тоже будет жарко – максимальная температура достигнет +33°С.
В среду и четверг 23 и 24 июня местами по республике температура воздуха будет находиться в пределах от +35 до +36°С. Из-за жары
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оранжевый уровень опасности в Беларуси недавно продлили до четверга 24 июня, так как будет очень жарко - максимальная температура достигнет +33°С.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)