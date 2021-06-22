Источник материала: БT

Премьера фильма-посвящения тысячам сожженных деревень и геноциду белорусского народа в годы войны - сегодня на больших экранах. В кинотеатрах страны покажут документальную хронику "Перезвон". Режиссер Евгений Сетько собрал кадры из военной коллекции, снятой на киностудии "Беларусьфильм" за 75 лет. Эмоциональные эпизоды и монологи объединили в 52 минуты с присутствием настоящей хроники, кадров из культового "Иди и смотри" и современных съемок.

Показ фильма стартует во всех областных и крупных районных центрах. Сеансы сегодня начнутся в Гродно, Лиде и Волковыске. В прокате "Перезвон" до 3 июля.





Читайте также:









