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В кинотеатрах Беларуси покажут документальную хронику "Перезвон"

22.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Премьера фильма-посвящения тысячам сожженных деревень и геноциду белорусского народа в годы войны - сегодня на больших экранах. В кинотеатрах страны покажут документальную хронику "Перезвон". Режиссер Евгений Сетько собрал кадры из военной коллекции, снятой на киностудии "Беларусьфильм" за 75 лет. Эмоциональные эпизоды и монологи объединили в 52 минуты с присутствием настоящей хроники, кадров из культового "Иди и смотри" и современных съемок.  

Показ фильма стартует во всех областных и крупных районных центрах. Сеансы сегодня начнутся в Гродно, Лиде и Волковыске. В прокате "Перезвон" до 3 июля. 


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Теги: Брест, Гродно
 
 
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Премьера фильма-посвящения тысячам сожженных деревень и геноциду белорусского народа в годы войны - сегодня на больших экранах. В кинотеатрах страны покажут...
 
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