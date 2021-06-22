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В кинотеатрах Беларуси покажут документальную хронику "Перезвон"
22.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Премьера фильма-посвящения тысячам сожженных деревень и геноциду белорусского народа в годы войны - сегодня на больших экранах. В кинотеатрах страны покажут документальную хронику "Перезвон". Режиссер Евгений Сетько собрал кадры из военной коллекции, снятой на киностудии "Беларусьфильм" за 75 лет. Эмоциональные эпизоды и монологи объединили в 52 минуты с присутствием настоящей хроники, кадров из культового "Иди и смотри" и современных съемок.
Показ фильма стартует во всех областных и крупных районных центрах. Сеансы сегодня начнутся в Гродно, Лиде и Волковыске. В прокате "Перезвон" до 3 июля.
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Премьера фильма-посвящения тысячам сожженных деревень и геноциду белорусского народа в годы войны - сегодня на больших экранах. В кинотеатрах страны покажут...
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