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МЧС Беларуси напоминает правила поведения в жару

22.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

На столбиках термометров в дневные часы стабильно 30 и даже больше. Чтобы не перегреться в зной, МЧС напоминает: самое активное солнце с 11 до 17 часов. На улице лучше держаться в тени, периодически заходить в помещения с кондиционерами. При себе обязательно иметь питьевую воду.

Особое внимание - пляжному отдыху. За прошедшие выходные в стране не смогли выбраться на берег 23 человека, среди них дети. Основные причины ЧП - купание в нетрезвом виде и использование неподготовленных для отдыха мест у воды.


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Теги: Минск
 
 
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На столбиках термометров в дневные часы стабильно 30 и даже больше. Чтобы не перегреться в зной, МЧС напоминает: самое активное солнце с 11 до 17 часов. На улице лучше...
 
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