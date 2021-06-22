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МЧС Беларуси напоминает правила поведения в жару
22.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
На столбиках термометров в дневные часы стабильно 30 и даже больше. Чтобы не перегреться в зной, МЧС напоминает: самое активное солнце с 11 до 17 часов. На улице лучше держаться в тени, периодически заходить в помещения с кондиционерами. При себе обязательно иметь питьевую воду.
Особое внимание - пляжному отдыху. За прошедшие выходные в стране не смогли выбраться на берег 23 человека, среди них дети. Основные причины ЧП - купание в нетрезвом виде и использование неподготовленных для отдыха мест у воды.
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На столбиках термометров в дневные часы стабильно 30 и даже больше. Чтобы не перегреться в зной, МЧС напоминает: самое активное солнце с 11 до 17 часов. На улице лучше...
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