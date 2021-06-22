Память жертв войны и первых защитников Родины почтили в Минске у монумента Победы

Источник материала: БT

По традиции в 4:00 пограничники первыми преградили путь немецко-фашистским захватчикам. Многие сложили головы в первые часы войны, однако не отступили ни на шаг. Сегодняшняя церемония - дань памяти героям. В ней приняли участие председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо, офицеры частей Минского гарнизона, ветераны-пограничники и представители молодежных организаций. На Вахту Памяти у Вечного огня заступили солдаты роты почетного караула.

Митинги-реквиемы прошли во всех пограничных группах и отрядах. В этот день в соединениях и частях зажигают свечи и несут к обелискам цветы. В память о героях, кто 22 июня 41-го вступил в неравный бой за жизнь и будущее нашей страны.

Сегодня ровно в полдень вся Беларусь замрет в минуте молчания. Вспомним тех, кто пострадал от действий фашистов и ценой своей жизни внес вклад в Великую Победу.

Также в 12:00 совершится специальный колокольный звон. В честь скорбной даты в храмах и монастырях по окончании Божественных литургий пройдут панихиды. Прозвучат молитвы за воинов, павших в боях, защищая нашу землю от фашистских захватчиков, и за всех жертв страшной войны, унесшей жизнь каждого третьего жителя нашей страны.

Кульминация памятных мероприятий - вечером возле легендарной Брестской крепости. Участие примет Президент Беларуси. На закате состоится возложение венка к Вечному огню в мемориальном комплексе. В Бресте Александр Лукашенко выступит с речью у стен героической крепости. Состоится концерт- посвящение героям - все покажем в прямом эфире. Начало в 20:55.





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