ГАИ Минска контролирует безопасность на дорогах во время жары

Источник материала: БT

На столбиках термометров - около 30. Жара испытывает на прочность участников дорожного движения - у водителей и пешеходов снижается скорость реакции. Из-за высокой температуры деформируется и дорожное покрытие. В совокупности эти обстоятельства могут спровоцировать ДТП. Госавтоинспекция напоминает, на дорогах следует быть максимально внимательными. В Московском районе столицы инспекторы проверяли не только наличие водительского удостоверения, но и подготовку транспортных средств к испытанию жарой.

Любовь Трепашко, старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Московского РУВД г. Минска:

В жаркую погоду Госавтоинспекция рекомендует не садиться в нагретый солнцем салон. Необходимо прежде проветрить его, открыв окна и двери, дать некоторое время поработать кондиционеру, и только после этого отправляться в дорогу. Кроме этого, необходимо проверить наличие необходимых лекарств в аптечке, наличие огнетушителя, а также в обязательном порядке взять с собой воду.

В качестве поддержки против жары сотрудники ГАИ раздавали водителям питьевую воду. Такие прохладительные акции безопасности на дорогах Госавтоинспекция будет проводить до конца лета.





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