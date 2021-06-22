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Н. Гростиньш: западные санкции против Беларуси - прикрытие давления на Россию
22.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Не только Беларусь рассматривается на Западе главной целью санкционного давления, такое мнение телеканалу
Нормунд Гростиньш, политолог, лидер партии "Центр" (Латвия):
Все вот это обострение вокруг Беларуси нужно рассматривать в контексте политики Запада в отношении России. Осенью будет следующий ход на территорию России, думаю, ни у кого в этом сомнений не осталось. Белорусское направление - это часть российской политики Запада, но и само собой желание изменить политику РБ, сделать ее частью сценария Междуморья, в которую входит Украина, Польша, Прибалтика и Беларусь.
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Не только Беларусь рассматривается на Западе главной целью санкционного давления, такое мнение телеканалу "Беларусь 1" высказал известный политолог из Латвии...
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