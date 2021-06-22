Н. Гростиньш: западные санкции против Беларуси - прикрытие давления на Россию

Источник материала: БT

Не только Беларусь рассматривается на Западе главной целью санкционного давления, такое мнение телеканалу "Беларусь 1" высказал известный политолог из Латвии Нормунд Гростиньш. В Брюсселе все чаще звучат голоса о том, что в "нерешенности белорусского вопроса" главной проблемой является не "режим диктатуры", о котором так вопит Запад, а наш восточный сосед. Эксперт считает, что через антибелорусскую риторику Евросоюз хочет создать проблемы для своего главного соперника - России.

Нормунд Гростиньш, политолог, лидер партии "Центр" (Латвия):

Все вот это обострение вокруг Беларуси нужно рассматривать в контексте политики Запада в отношении России. Осенью будет следующий ход на территорию России, думаю, ни у кого в этом сомнений не осталось. Белорусское направление - это часть российской политики Запада, но и само собой желание изменить политику РБ, сделать ее частью сценария Междуморья, в которую входит Украина, Польша, Прибалтика и Беларусь.





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