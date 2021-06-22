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В. Арчаков: Сейчас во всем мире чувствуется запах весны 41-го года

22.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сейчас во всем мире чувствуется запах весны 41-го года - такое мнение накануне в интервью АТН высказал заместитель госсекретаря Совета безопасности Владимир Арчаков. В это же время государство делает все возможное, чтобы в Беларуси воцарился мир и порядок. Война, которая хоть и закончилась 76 лет назад, не в прошлом, она продолжается и сейчас. Нам надо быть готовыми к любому повороту событий, не искажать правды и понимать истинное значение слова "патриотизм". Как высказался Владимир Арчаков: безопасность, защита и оборона страны - это дело всего народа.

Полное интервью с заместителем государственного секретаря Совета Безопасности Беларуси Владимиром Арчаковым вы можете посмотреть на сайте tvr.by.


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Сейчас во всем мире чувствуется запах весны 41-го года - такое мнение накануне в интервью АТН высказал заместитель госсекретаря Совета безопасности Владимир...
 
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