В. Арчаков: Сейчас во всем мире чувствуется запах весны 41-го года

Источник материала: БT

Сейчас во всем мире чувствуется запах весны 41-го года - такое мнение накануне в интервью АТН высказал заместитель госсекретаря Совета безопасности Владимир Арчаков. В это же время государство делает все возможное, чтобы в Беларуси воцарился мир и порядок. Война, которая хоть и закончилась 76 лет назад, не в прошлом, она продолжается и сейчас. Нам надо быть готовыми к любому повороту событий, не искажать правды и понимать истинное значение слова "патриотизм". Как высказался Владимир Арчаков: безопасность, защита и оборона страны - это дело всего народа.

Полное интервью с заместителем государственного секретаря Совета Безопасности Беларуси Владимиром Арчаковым вы можете посмотреть на сайте tvr.by .





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