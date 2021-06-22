|
АТН готовит к эфиру масштабный фильм о подвиге пограничников "Боевой расчет 41-го"
22.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Агентство теленовостей готовит к эфиру масштабный фильм о подвиге пограничников, которые первыми встретили кровавый рассвет 22 июня и показали фашистам, что просто так завоевать нашу землю и стереть генетический код белорусов не получится. Картина повествует о неизвестных фактах героической обороны каждого пятачка на рубежах, смекалке зеленых фуражек, которая заставляла фашистов ужасаться боевому духу советского пограничника.
"Боевой расчет 41-го". Фильм Александра Хоровца смотрите сегодня в 20:00 на
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Агентство теленовостей готовит к эфиру масштабный фильм о подвиге пограничников, которые первыми встретили кровавый рассвет 22 июня и показали фашистам, что...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)