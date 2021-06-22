В Брестской крепости-герое почтили память погибших героев-защитников

Источник материала: БT

22 июня - трагическая дата в истории Беларуси. День всенародной памяти и скорби. Ровно 80 лет назад началась Великая Отечественная война, унесшая жизни каждого третьего белоруса.

В Брестской крепости-герое, которая первой на рассвете 22 июня 1941 года приняла удар врага, почтили память погибших героев-защитников и восстановили первые минуты легендарного боя. Мария Тройнич - с места событий.

В 3:30 в цитадели начался масштабный митинг-реквием, на котором вспомнили подвиг защитников цитадели. В этом году героическую атмосферу дополнили мультимедийные технологии. У стен полуразрушенных казарм появились портреты тех, кто стоял здесь насмерть ровно 80 лет назад.

Всенародная память объединяет десятки городов. Почтить память героев в Брестскую крепость приехали делегации Ростова-на-Дону, Парижа, Кельна, Барселоны. Особые эмоции в эту ночь испытывали те, чьи родственники оказались в огненном котле Брестской крепости. Елена Мишина - внучка командира роты 333-го полка Иосифа Лисецкого. Когда началась война, вместе с ним в крепости были его жена и трое маленьких сыновей.

Елена Мишина, внучка защитника Брестской крепости:

Настолько были страшные взрывы! Когда она подбежала к кроватке, то увидела окровавленное тело сыночка, которому было всего два месяца. Она думала, что он не выживет. Он выжил, но остался инвалидом. Мы приходим сюда, чтобы почтить память тех, кто погиб, кто защищал мужественно стены Брестской крепости.

На рассвете крепость снова содрогнулась от взрывов. На исторически точном месте, в исторически точное время воссоздали элементы реальных боев за цитадель. Всего в военизированном представлении участвовали более 500 реконструкторов.





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