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"День памяти" сегодня на всех радиоволнах
22.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Эфиры радиостанций
Канал "Культура" форматирует весь плейлист под военную тематику. От "Партизанской" симфонии Глебова до мулявинского цикла "Через всю войну". "Радиус FM" сменит хитовую пластинку на специальные выпуски новостей и проект "В теме" - с ликбезом о начале войны. Не осталась в стороне и команда радио "Сталіца" - в спецпроектах расскажут, как Минск и Брест переживали первые часы кровопролитных событий в рубриках "Памяць сэрца" и "Невядомая сталіца".
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