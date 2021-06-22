"День памяти" сегодня на всех радиоволнах

Источник материала: БT

Эфиры радиостанций Белтелерадиокомпании посвящены жертвам Великой Отечественной. В полдень вещание прервется на Всебелорусскую минуту молчания. Прямые включения из эпицентра памятных мероприятий в Брестской крепости можно услышать на Первом национальном канале Белорусского радио. Позже у "Актуального микрофона" будут дискуссировать историки и политэксперты о недопущении нацизма и повтора страшных 1940-х. На главной белорусской волне дадут и премьерный концерт симфонического оркестра медиахолдинга. Сыграют знаменитые партитуры Шостаковича. Премьерный спектакль о начале войны стихами Купалы, Коласа и Панченко прочтут народные купаловцы.

Канал "Культура" форматирует весь плейлист под военную тематику. От "Партизанской" симфонии Глебова до мулявинского цикла "Через всю войну". "Радиус FM" сменит хитовую пластинку на специальные выпуски новостей и проект "В теме" - с ликбезом о начале войны. Не осталась в стороне и команда радио "Сталіца" - в спецпроектах расскажут, как Минск и Брест переживали первые часы кровопролитных событий в рубриках "Памяць сэрца" и "Невядомая сталіца".





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