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II Форум регионов Беларуси и России - фотоархив

22.06.2021 10:51 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. II Форум регионов Беларуси и России проходил в Сочи 17-18 сентября 2015 года. Основной повесткой стало обсуждение промышленной политики Союзного государства.

По итогам форума были заключены важные межправительственные, а также межрегиональные соглашения о сотрудничестве. Участие в сочинском форуме приняли президенты Беларуси и России.

II Форум регионов Беларуси и России - фотоархив
Второй форум регионов Беларуси и России. Сочи, 2015 год

II Форум регионов Беларуси и России - фотоархив
На белорусско-российской промышленной выставке, 2015 год

II Форум регионов Беларуси и России - фотоархив
Александр Лукашенко и Владимир Путин посетили совместную белорусско-российскую промышленную выставку на II Форуме регионов в Сочи, 2015 год

II Форум регионов Беларуси и России - фотоархив
Александр Лукашенко выступает на II Форуме регионов в Сочи, 2015 год

II Форум регионов собрал в Сочи топ-менеджеров ведущих белорусских и российских предприятий. И если на первый межрегиональный форум приехали представители двадцати субъектов Российской Федерации, то год спустя делегаций уже вдвое больше.

Всего участие в сочинском форуме приняли более 350 представителей законодательной и исполнительной ветвей власти Беларуси и России, регионов, руководители бизнес-сообществ, главы администраций всех областей нашей страны и около 60 губернаторов российских регионов.

II Форум регионов Беларуси и России - фотоархив
Валентина Матвиенко и Михаил Мясникович на открытии белорусско-российской промышленной выставки. Сочи, 2015 год

II Форум регионов Беларуси и России - фотоархив

II Форум регионов Беларуси и России - фотоархив

II Форум регионов Беларуси и России - фотоархив
Лукашенко и Путин посетили белорусско-российскую промышленную выставку на II Форуме регионов в Сочи, 2015 год

II Форум регионов Беларуси и России - фотоархив

II Форум регионов Беларуси и России - фотоархив

II Форум регионов Беларуси и России - фотоархив

II Форум регионов Беларуси и России - фотоархив
Александр Лукашенко на встрече сВладимиром Путиным. II Форум регионов в Сочи, 2015 год

В нынешнем году традиционно стартует очередное совместное масштабное мероприятие. VIII Форум регионов Беларуси и России пройдет с 29 июня по 1 июля. Его главной темой станет "Научно-техническое сотрудничество в эпоху цифровизации".

Ключевые мероприятия состоятся в Москве и Московской области (Дом правительства Московской области), а также в режиме видео-конференц-связи в Минске.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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II Форум регионов собрал в Сочи топ-менеджеров ведущих белорусских и российских предприятий. И если на первый межрегиональный форум приехали представители...
 
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