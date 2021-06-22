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II Форум регионов Беларуси и России - фотоархив
22.06.2021 10:51 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. II Форум регионов Беларуси и России проходил в Сочи 17-18 сентября 2015 года. Основной повесткой стало обсуждение промышленной политики Союзного государства.
По итогам форума были заключены важные межправительственные, а также межрегиональные соглашения о сотрудничестве. Участие в сочинском форуме приняли президенты Беларуси и России.
Второй форум регионов Беларуси и России. Сочи, 2015 год
На белорусско-российской промышленной выставке, 2015 год
Александр Лукашенко и Владимир Путин посетили совместную белорусско-российскую промышленную выставку на II Форуме регионов в Сочи, 2015 год
Александр Лукашенко выступает на II Форуме регионов в Сочи, 2015 год
II Форум регионов собрал в Сочи топ-менеджеров ведущих белорусских и российских предприятий. И если на
Всего участие в сочинском форуме приняли более 350 представителей законодательной и исполнительной ветвей власти Беларуси и России, регионов, руководители бизнес-сообществ, главы администраций всех областей нашей страны и около 60 губернаторов российских регионов.
Валентина Матвиенко и Михаил Мясникович на открытии белорусско-российской промышленной выставки. Сочи, 2015 год
Лукашенко и Путин посетили белорусско-российскую промышленную выставку на II Форуме регионов в Сочи, 2015 год
Александр Лукашенко на встрече сВладимиром Путиным. II Форум регионов в Сочи, 2015 год
В нынешнем году традиционно стартует очередное совместное масштабное мероприятие. VIII Форум регионов Беларуси и России пройдет с 29 июня по 1 июля. Его главной темой станет "Научно-техническое сотрудничество в эпоху цифровизации".
Ключевые мероприятия состоятся в Москве и Московской области (Дом правительства Московской области), а также в режиме видео-конференц-связи в Минске.-0-
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II Форум регионов собрал в Сочи топ-менеджеров ведущих белорусских и российских предприятий. И если на первый межрегиональный форум приехали представители...
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