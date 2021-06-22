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Развитие региональных СМИ в цифровую эпоху обсудят на форуме в БГУ

22.06.2021 10:51 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский онлайн-форум "Региональные СМИ Республики Беларусь в цифровую эпоху: от локальной проблематики к обеспечению информационной безопасности государства" состоится 24 июня в БГУ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Мероприятие направлено на обсуждение актуальных вопросов в сфере отечественной журналистики и улучшения качества деятельности региональной прессы.

Участниками форума станут более 100 исследователей и журналистов региональных и районных редакций. Среди них газеты "Родныя вытокі" Докшицкого района, "Заря" Брестской области, "Жыццё Прыдзвiння" Витебского района, "Гомельская праўда", молодежное издание "Знамя юности", "Гродно Плюс", информационное агентство "Минская правда" и другие.

В рамках конференции состоится онлайн-заседание "Современные тенденции развития региональных СМИ" и "Региональные медиа в цифровой среде". Эксперты обсудят современное положение региональных медиа в цифровой среде, их влияние на социально-экономическое развитие страны, тенденции отечественной журналистики, лингвостилистические и культурологические аспекты создания медиатекстов в региональных СМИ, а также дадут оценку перспективам развития белорусской прессы.

Материалы исследователей опубликуют в сборнике научных докладов, который будет размещен в Электронной библиотеке БГУ.

Организатором научно-практической конференции выступают Министерство информации и факультет журналистики БГУ. -0-

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Мероприятие направлено на обсуждение актуальных вопросов в сфере отечественной журналистики и улучшения качества деятельности региональной прессы.
 
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