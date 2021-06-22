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БРСМ призвал молодежь помнить уроки истории, ценить и беречь мир на земле

22.06.2021 10:51 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. БРСМ призвал молодежь помнить уроки истории, ценить и беречь мир на земле. Текст заявления к 80-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны размещен на сайте и группах союза молодежи в соцсетях, сообщает БЕЛТА.

"22 июня - печальная дата в истории Беларуси, день начала Великой Отечественной войны, одной из самых разрушительных и кровопролитных в истории человечества. Наша страна больше всех пострадала от гитлеровской агрессии. Фашисты разрушили тысячи белорусских городов и сел, искалечили души и сердца миллионов ни в чем не повинных людей. В борьбе за свободу и независимость Родины погиб каждый третий житель Беларуси. Об этом, проникая в наши сердца, скорбят колокола Хатыни", - говорится в заявлении.

В 80-ю годовщину со дня начала Великой Отечественной войны приходится констатировать, что некоторые политики регулярно предпринимают постыдные попытки переписать историю этой войны, принизить роль и значимость вклада в Великую Победу воинов Красной армии.

"Похоже, что многих из них события 1941-1945 годов так ничему и не научили. Они по-прежнему бросают человечеству вызов, толкают его к пропасти, методично развязывают международные конфликты, насаждают молодежи и всему обществу политику зла, насилия, экстремизма, целенаправленно сеют зерна неонацистской идеологии и героизируют нацизм. Мы призываем каждого предостеречь будущие поколения от повторения фатальных ошибок прошлого, помнить уроки истории, ценить и беречь мир на земле", - отмечается в документе.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В 80-ю годовщину со дня начала Великой Отечественной войны приходится констатировать, что некоторые политики регулярно предпринимают постыдные попытки переписать...
 
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