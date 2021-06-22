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Девятиклассник из Слуцка стал бронзовым призером Европейской географической олимпиады

22.06.2021 11:31 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учащийся 9-го класса гимназии №1 Слуцка Роман Пенязь завоевал бронзовую медаль Европейской географической олимпиады. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства образования.

В олимпиаде принимали участие 14 европейских стран. Беларусь представляли 9 участников.

Европейская географическая олимпиада проходила с 18 июня по 21 июня в Белграде (Сербия) в онлайн-формате.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В олимпиаде принимали участие 14 европейских стран. Беларусь представляли 9 участников.
 
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