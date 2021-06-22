|
Девятиклассник из Слуцка стал бронзовым призером Европейской географической олимпиады
22.06.2021 11:31 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учащийся 9-го класса гимназии №1 Слуцка Роман Пенязь завоевал бронзовую медаль Европейской географической олимпиады. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства образования.
В олимпиаде принимали участие 14 европейских стран. Беларусь представляли 9 участников.
Европейская географическая олимпиада проходила с 18 июня по 21 июня в Белграде (Сербия) в онлайн-формате.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В олимпиаде принимали участие 14 европейских стран. Беларусь представляли 9 участников.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)