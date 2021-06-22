Министерство юстиции начало масштабную проверку Белорусской ассоциации журналистов

21 июня в Белорусскую ассоциацию журналистов поступило письмо из Министерства юстиции, в котором говорится, что БАЖ должна предоставить в ведомство в течение двух дней тысячи документов за период с 1 января 2018 года по сегодняшний день. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Белорусская ассоциация журналистов должна предоставить в Минюст списки членов ассоциации, заявки на вступление в БАЖ, протоколы заседаний выборных органов, все входящие и исходящие письма за это время, все финансовые документы и другое.

Отмечается, что письмо поступило в организацию 21 июня и в этот же день предлагалось предоставить все документы, хотя датирован запрос 9-м числом этого же месяца. Представитель министерства сообщил ассоциации журналистов, что в ведомстве ждут документы до утра 23 июня.

БАЖ подчеркивает, что строго придерживается закона в своей работе на протяжении всех 25 лет, «однако предоставить за два дня огромный перечень запрашиваемых документов просто нереально». При всем этом часть необходимых бумаг находится в Следственном комитете, поскольку их забрали во время обыска в организации 16 февраля.

Белорусская ассоциация журналистов направила письмо министру юстиции с просьбой предоставить «разумные сроки подачи документов».