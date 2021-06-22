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Всебелорусская минута молчания проходит по всей стране
22.06.2021 12:05 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны по всей стране проходит Всебелорусская минута молчания, сообщает БЕЛТА.
Принять участие в минуте молчания в эту скорбную дату мог каждый, кому дорога память о подвиге народа и испытаниях, через которые пришлось пройти белорусам и другим народам Советского Союза в годы войны. В 12.00 нужно было остановиться на минуту и вспомнить тех, кто ценой своей жизни внес вклад в Великую Победу и пострадал от действий фашистов.-0-
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В 12.00 нужно было остановиться на минуту и вспомнить тех, кто ценой своей жизни внес вклад в Великую Победу и пострадал от действий фашистов.
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