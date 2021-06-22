Источник материала: БелТА

В ходе рекламной игры среди держателей карточек Visa банка ВТБ (Беларусь) будет разыграно 13 призов: смартфоны Apple iPhone 12, электросамокаты, а также денежные призы. Главный приз – 10 000 белорусских рублей. Розыгрыши будут проходить ежемесячно.

Для участия необходимо оплачивать покупки карточкой Visa банка ВТБ в интернете – включая мобильное приложение VTB mBank и приложение "Колобайк". Можно использовать платежные сервисы PAY (Apple Pay, Samsung Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, "Кошелек Pay").

Игра будет проходить с 20 июня по 28 сентября 2021 года, включая вручение выигрышей и опубликование результатов.

Подробнее с правилами проведения "Мобильного лета с ВТБ и Visa" можно ознакомиться на сайте банка.





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