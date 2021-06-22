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Фотофакт: Новицкий снял Брестскую крепость из космоса
22.06.2021 12:31 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 июн - Sputnik. Уроженец Беларуси Олег Новицкий, находящийся сейчас на МКС, опубликовал в Twitter фотографию Бреста и Брестской крепости из космоса.
Новицкий назвал 22 июня 1941 года одной из самых печальных дат в истории нашей страны.
"Ровно 80 лет назад началась Великая Отечественная война. Оборона Брестской крепости (чуть ниже середины фото) - один из первых и самых драматичных эпизодов начального периода Великой Отечественной", - написал он под фото.
Российский космонавт белорусского происхождения находится в третьей по счету экспедиции: он входит в состав основного экипажа в качестве командира корабля "Союз МС-18" и командира 65-ой миссии на МКС. 2 июня Новицкий совершил свой
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Летчик-космонавт родом из Беларуси напомнил об одном из первых и самых драматичных эпизодов начала Великой Отечественной войны - обороне Брестской крепости.
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