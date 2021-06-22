Фотофакт: Новицкий снял Брестскую крепость из космоса

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 июн - Sputnik. Уроженец Беларуси Олег Новицкий, находящийся сейчас на МКС, опубликовал в Twitter фотографию Бреста и Брестской крепости из космоса.

Новицкий назвал 22 июня 1941 года одной из самых печальных дат в истории нашей страны.

"Ровно 80 лет назад началась Великая Отечественная война. Оборона Брестской крепости (чуть ниже середины фото) - один из первых и самых драматичных эпизодов начального периода Великой Отечественной", - написал он под фото.

Российский космонавт белорусского происхождения находится в третьей по счету экспедиции: он входит в состав основного экипажа в качестве командира корабля "Союз МС-18" и командира 65-ой миссии на МКС. 2 июня Новицкий совершил свой первый выход в открытый космос.

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