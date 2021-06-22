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На ярмарке вакансий в Минске 24 июня людям с инвалидностью предложат более 80 рабочих мест

22.06.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Служба занятости Минска организует 24 июня специализированную электронную ярмарку вакансий, которая будет интересна, в том числе соискателям из числа граждан с ограниченными возможностями, сообщили БелТАв комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Рабочие места предложат ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ, ОАО "Минское производственное кожевенное объединение" (Минский район), ОАО "МТЗ", ООО "ЭкоПереработка", УП "Баркос" ОО "БелОИ", унитарное предприятие "Светоприбор" ОО "БелТИЗ", частное предприятие "Белпалм" и другие.  Всего ожидается более 400 вакансий, из них более 80 - для граждан с ограниченными возможностями. 


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Теги: Минск
 
 
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Служба занятости Минска организует 24 июня специализированную электронную ярмарку вакансий, которая будет интересна, в том числе соискателям из числа граждан с...
 
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