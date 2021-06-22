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До +35°С ожидается в Беларуси 22 июня, в среду и четверг - до +36°С

22.06.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

До +35°С ожидается в Беларуси 22 июня, объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник, 22 июня, будет переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ветер прогнозируется юго-восточный 4-9 м/с, днем при грозах порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит +17…+23, днем будет +29…+34, местами по юго-востоку до +35 градусов тепла.

В среду и четверг, 23 и 24 июня, местами по стране ожидается до +35…+36°С.

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До +35°С ожидается в Беларуси 22 июня, объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного...
 
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