В Беларуси отрегулированы вопросы господдержки на строительство жилья для медиков и соцработников, получающих ковидные надбавки

Источник материала: БT

Совет министров внес изменения в Положение об отнесении граждан к категории малообеспеченных для получения государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилого помещения. Соответствующее постановление правительства от 19 июня 2021 года № 350 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БелТА .

В частности, отрегулированы вопросы постановки нуждающихся медиков и соцработников, которым выплачивают надбавки за работу с ковидными больными, на получение господдержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилья.





Читайте также:



