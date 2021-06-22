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В Беларуси отрегулированы вопросы господдержки на строительство жилья для медиков и соцработников, получающих ковидные надбавки

22.06.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Совет министров внес изменения в Положение об отнесении граждан к категории малообеспеченных для получения государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилого помещения. Соответствующее постановление правительства от 19 июня 2021 года № 350 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БелТА.

В частности, отрегулированы вопросы постановки нуждающихся медиков и соцработников, которым выплачивают надбавки за работу с ковидными больными, на получение господдержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилья.

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Теги: Минск
 
 
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Совет министров внес изменения в Положение об отнесении граждан к категории малообеспеченных для получения государственной поддержки при строительстве...
 
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