Генпрокуратура Беларуси напоминает, летние каникулы - самый травмоопасный период

Источник материала: БT

Обеспечить безопасность детей - задача для взрослых. Генпрокуратура напоминает, летние каникулы - самый травмоопасный период. В последнее время непростая ситуация с обеспечением безопасности несовершеннолетних на водоемах. В этом году уже утонуло 17 детей, 8 - за последние три недели. Основные причины несчастных случаев - незнание правил поведения на воде, недостаточный контроль со стороны взрослых, ненадлежащая организация досуга во время каникул, несоблюдение мер предосторожности.

Дмитрий Брылев, замначальника управления взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генпрокуратуры Беларуси:

С наступлением жарких дней отмечен и рост несчастных случаев, связанных с выпадением малолетних из окон многоэтажных домов. В том числе в случаях, когда дети опирались на москитную сетку. В результате дети получили тяжелые черепно-мозговые травмы, переломы конечностей, повреждение внутренних органов, зафиксированы и случаи летальных исходов. Уважаемые родители, в связи с наступлением жаркой погоды, исключите купание детей, а так же их приближение к водоемам без сопровождения взрослых. Не допускайте присутствия малышей возле открытых окон и подоконников.





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