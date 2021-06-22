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Генпрокуратура Беларуси напоминает, летние каникулы - самый травмоопасный период

22.06.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Обеспечить безопасность детей - задача для взрослых. Генпрокуратура напоминает, летние каникулы - самый травмоопасный период. В последнее время непростая ситуация с обеспечением безопасности несовершеннолетних на водоемах. В этом году уже утонуло 17 детей, 8 - за последние три недели. Основные причины несчастных случаев - незнание правил поведения на воде, недостаточный контроль со стороны взрослых, ненадлежащая организация досуга во время каникул, несоблюдение мер предосторожности.

Дмитрий Брылев, замначальника управления взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генпрокуратуры Беларуси:

С наступлением жарких дней отмечен и рост несчастных случаев, связанных с выпадением малолетних из окон многоэтажных домов. В том числе в случаях, когда дети опирались на москитную сетку. В результате дети получили тяжелые черепно-мозговые травмы, переломы конечностей, повреждение внутренних органов, зафиксированы и случаи летальных исходов. Уважаемые родители, в связи с наступлением жаркой погоды, исключите купание детей, а так же их приближение к водоемам без сопровождения взрослых. Не допускайте присутствия малышей возле открытых окон и подоконников.


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Теги: Минск
 
 
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Обеспечить безопасность детей - задача для взрослых. Генпрокуратура напоминает, летние каникулы - самый травмоопасный период. В последнее время непростая ситуация...
 
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