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В Беларуси стартовал конкурс проектов Startup Great Challenge

22.06.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Когда можно заработать интеллектом и получить новый статус! Минский городской технопарк с индустриальным парком "Великий камень" впервые проводят конкурс стартап-проектов. Одно из условий - детально проработанная стратегия развития и инновационность самого стартапа. Это такие сферы как, например, "Интернет вещей", облачные технологии, 5G, искусственный интеллект. Кроме денежных вознаграждений - дополнительный бонус для призеров - возможность получить резидентство Минского технопарка.

Владимир Давидович, директор Минского городского технопарка:

Номинация "Смарт" - это проекты из сферы информационно-коммуникационных технологий. А номинация "Хард" - та продукция из железа, которую можно, так сказать, пощупать. В обеих номинациях призеры получат призы от "Великого камня" - за первое место - 3000 долларов, за второе - 1500, а за третье - 500 долларов. И все призеры имеют право заявиться в технопарк и стать его резидентом без специального нашего экспертного отбора.

В Минском городском технопарке, которому в этом году 10 лет, работают уже более 40 компаний резидентов. В свою очередь в индустриальном парке "Великий камень" молодые компании уже начинают заселять здание-новостройку - Центр коммерциализации научно-технических достижений.


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Когда можно заработать интеллектом и получить новый статус! Минский городской технопарк с индустриальным парком "Великий камень" впервые проводят конкурс...
 
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