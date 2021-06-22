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Белгидромет выпустил штормпредупреждение о жаре с максимальным уровнем опасности

22.06.2021 12:53 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 22 июня. Штормовое предупреждение о жаре с максимальным (красным) уровнем опасности выпустил Белгидромет.

В дневные часы 23—25 июня (среда—пятница) на большей части территории максимальная температура воздуха составит от 30 до 34 градусов тепла, местами, а по юго-востоку во многих районах она достигнет 35—36 градусов.

В дневные часы 23—24 июня в Минске максимальная температура составит 32—34 градуса, 25 июня — 31—33.

Если прогноз синоптиков оправдается, падет температурный рекорд июня за весь период метеонаблюдений (35,6 градуса выше нуля 23 июня 1964 года на метеостанции Березино).


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 22 июня. Штормовое предупреждение о жаре с максимальным (красным) уровнем опасности выпустил Белгидромет. В дневные часы 23—25 июня (среда—пятница) на...
 
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