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Белгидромет выпустил штормпредупреждение о жаре с максимальным уровнем опасности
22.06.2021 12:53 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 22 июня. Штормовое предупреждение о жаре с максимальным (красным) уровнем опасности
В дневные часы 23—25 июня (среда—пятница) на большей части территории максимальная температура воздуха составит от 30 до 34 градусов тепла, местами, а по юго-востоку во многих районах она достигнет 35—36 градусов.
В дневные часы 23—24 июня в Минске максимальная температура составит 32—34 градуса, 25 июня — 31—33.
Если прогноз синоптиков оправдается, падет температурный рекорд июня за весь период метеонаблюдений (35,6 градуса выше нуля 23 июня 1964 года на метеостанции Березино).
БелаПАН.
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Минск, 22 июня. Штормовое предупреждение о жаре с максимальным (красным) уровнем опасности выпустил Белгидромет. В дневные часы 23—25 июня (среда—пятница) на...
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