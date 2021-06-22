Мининформ прокомментировал вводимые с 1 июля изменения в оплате труда работников СМИ

Источник материала: БелТА

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник финансово-экономического отдела Министерства информации Ольга Мурашова прокомментировала сегодня журналистам вводимые с 1 июля изменения в оплате труда работников СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Зарплата сотрудников СМИ выстраивается согласно указу Президента Республики Беларусь от 18 января 2019 года №27 "Об оплате труда работников бюджетных организаций". Указом Президента от 22 декабря 2020 года №482 внесены некоторые изменения, - сказала Ольга Мурашова. - Так, с 1 июля 2021 года увеличивается премия с 5% до 20%, а также увеличивается размер единовременной выплаты на оздоровление".

С 15 января 2021 года вступило в силу постановление Министерства информации №1 "Об изменении постановления Министерства информации Республики Беларусь от 18 июня 2019 г. №2". Документ разъясняет порядок осуществления и размеры стимулирующих выплат работникам бюджетных организаций, подчиненных ведомству, и бюджетных организаций, подчиненных местным исполнительным и распорядительным органам, относящимся к сфере деятельности Мининформа.

Так, с 1 июля 2021 года устанавливаются надбавки за сложность и напряженность труда руководителям, специалистам и другим служащим бюджетных организаций, которые относятся к сфере деятельности Министерства информации. Размеры и порядок выплаты определяются руководителями бюджетных организаций. Как отмечается, надбавка не затрагивает рабочие профессии.

Кроме того, надбавки устанавливаются за характер труда работникам бюджетных организаций, относящихся к сфере деятельности Министерства информации. На выплату этой надбавки могут направляться средства в размере до 50% суммы окладов этих работников. Перечень работников, которым устанавливается надбавка за характер труда, конкретный размер и порядок ее выплаты определяются руководителями.

Изменения затронули также выплату надбавок молодым специалистам из числа выпускников, получивших высшее или среднее специальное образование, место работы которым предоставлено путем распределения (перераспределения), направления на работу (последующего направления на работу) в бюджетные организации. В течение двух лет с даты приема их на работу по направлению установлена надбавка в размере 20% оклада.

"Мы давно ведем с работниками организаций разъяснительную работу, взаимодействуем с областями. Локальные акты уже должны были быть приведены в соответствие", - добавила Ольга Мурашова.-0-