Сенатор: идея изоляции и санкций в отношении государства в центре Европы выглядит абсурдно

Источник материала: БелТА

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня идея международной изоляции и применения санкций в отношении государства в центре Европы выглядит абсурдно. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал член Совета Республики, начальник региональной дирекции по Витебской области ОАО "Белагропромбанк" Олег Жингель.

"В современном мире идея международной изоляции и применения санкций в отношении государства, находящегося в центре Европы, выглядит абсурдно. Независимость, развитие человеческого потенциала и экономический рост являются не только основой благосостояния граждан страны, но и гарантией геополитической стабильности в регионе. Вместо развития взаимовыгодного сотрудничества целый ряд стран активно способствует дестабилизации обстановки в Беларуси. Принимаются ограничительные меры в различных сферах деятельности", - отметил сенатор.

Он напомнил, что белорусская оппозиция лоббирует такие санкции, как эмбарго на импорт товаров в Евросоюз и запрет на новые инвестиции из европейских стран в белорусскую экономику.

"Звучат призывы отключить белорусские госбанки от системы SWIFT и от платежных систем Visa и Mastercard, инвестфонды должны предъявить суверенные еврооблигации Беларуси к досрочному погашению, зарубежные компании должны прекратить любое сотрудничество с белорусскими госпредприятиями. Для нашей страны это приведет к уменьшению объема внешних заимствований от европейских финансовых институтов для реализации инвестиционных проектов, снизится возможность технической модернизации производств, вероятно сократятся производительность труда и заработная плата работников. В итоге пострадают обычные белорусы, - рассуждает Олег Жингель. - Вместе с тем санкции мешают и самим европейским странам: снижается товарооборот, отсутствует возможность продажи произведенного оборудования. Как итог - падение продаж на европейских предприятиях и заработной платы занятых там работников. В результате опять страдают обычные граждане".

Сенатор уверен, что призывающие к санкциям в отношении белорусских предприятий выступают против своего же народа. "Любые экономические санкции - это удар по простому человеку. Поэтому санкции никому не нужны. Европейские же политики в угоду своих интересов не хотят этого замечать. Белорусский народ хочет жить в мире и согласии со своими соседями на основе равноправных отношений. Главная задача сегодня для нас - совместными усилиями защищать страну и будущее наших детей", - резюмировал Олег Жингель.-0-