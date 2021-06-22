Сотрудникам государственных СМИ увеличат премии

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 июн – Sputnik. Премиальные фонды редакций СМИ, которые относятся к сфере деятельности министерства информации, будут увеличены с 5% до 20% от суммы окладов, об этом сообщила во вторник журналистам начальник финансово-экономического отдела Мининформ Ольга Мурашова на пресс-конференции, передает журналист Sputnik.

Данная норма содержится в указе президента №482 и вступает в силу с 1 июля нынешнего года.

Премиальный фонд

"Премиальный фонд станет больше. То есть руководитель СМИ уже не будет ограничен пятью процентами, так как это все-таки очень мало. Иными словами, увеличивается стимулирующая доля выплат. Будет учитываться качество и объем работ журналиста. Все это направлено на мотивацию сотрудников", - сказала Мурашова.

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Специалист добавила, что редакции государственных средств массовой информации не финансируются по смете, как другие бюджетные организации. Деньги из бюджета им выплачиваются только в пределах убытков в виде субсидий на частичное возмещение расходов на заработную плату, типографию, пояснила она.

За сложность и напряженность

"Редакции сами должны зарабатывать. Это не здравоохранение, когда, например, больница получает полное бюджетное финансирование – деньги на зарплату медперсоналу, оборудование и т.д. Поэтому некоторые надбавки у сотрудников СМИ остаются полностью открытыми", - отметила представитель министерства.

Например, к таким относится надбавка за сложность и напряженность труда.

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"Новое постановление ограничивает ее субъектом состава. Она выплачивается только руководителям и специалистам, журналистам, редакторам, и не распространяется на рабочие профессии", - уточнила Мурашова.

Она также сообщила, что, согласно новому постановлению Мининформа, в фиксированном размере устанавливается надбавка молодым специалистам – ровно 20% от суммы окладов.

Что касается ежегодной единовременной выплаты на оздоровление, то с 1 января 2022 года для работников госСМИ она увеличится с половины оклада до его полного размера. Такая норма также прописана в указе президента.

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