ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Балерина Ирина Еромкина, авторы Ржевского мемориала - объявлены номинанты на премию Союзного государства

22.06.2021 13:33 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

22 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Экспертный совет по премиям Союзного государства в области литературы и искусства при Постоянном комитете Союзного государства определил номинантов на эту награду за 2021-2022 годы, сообщили БЕЛТА в Постоянном комитете.

От Беларуси номинированы балерина, ведущий мастер сцены Большого театра оперы и балета Ирина Еромкина за образы главных героинь в спектаклях "Анастасия" на музыку Вячеслава Кузнецова, Анны Карениной в одноименном балете на музыку Петра Чайковского и Евы в балете "Сотворение мира" Андрея Петрова; концертные программы в рамках международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" за 2020 год (коллектив авторов: Леонид Богорад, Александр Вавилов, Ирина Ковлена, Глеб Лапицкий, Сергей Петров, Марина Романовская).

На соискание премий от России допущены издательский проект, посвященный 75-летию общей Победы народов Советского Союза в Великой Отечественной войне "Историческая память Союзного государства" (коллектив авторов: Иван Антонович, Сергей Кандыбович, Петр Климук, Александра Козополянская, Оксана Солопова, Екатерина Роева-Мкртчян, Николай Чехлов) и авторы Ржевского мемориала Советскому солдату скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
22 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Экспертный совет по премиям Союзного государства в области литературы и искусства при Постоянном...
 
Новости дня
Новости общества
 
Летом травмируется каждый десятый ребенок - Минздрав
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

21.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by