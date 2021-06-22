Балерина Ирина Еромкина, авторы Ржевского мемориала - объявлены номинанты на премию Союзного государства

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22 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Экспертный совет по премиям Союзного государства в области литературы и искусства при Постоянном комитете Союзного государства определил номинантов на эту награду за 2021-2022 годы, сообщили БЕЛТА в Постоянном комитете.

От Беларуси номинированы балерина, ведущий мастер сцены Большого театра оперы и балета Ирина Еромкина за образы главных героинь в спектаклях "Анастасия" на музыку Вячеслава Кузнецова, Анны Карениной в одноименном балете на музыку Петра Чайковского и Евы в балете "Сотворение мира" Андрея Петрова; концертные программы в рамках международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" за 2020 год (коллектив авторов: Леонид Богорад, Александр Вавилов, Ирина Ковлена, Глеб Лапицкий, Сергей Петров, Марина Романовская).

На соискание премий от России допущены издательский проект, посвященный 75-летию общей Победы народов Советского Союза в Великой Отечественной войне "Историческая память Союзного государства" (коллектив авторов: Иван Антонович, Сергей Кандыбович, Петр Климук, Александра Козополянская, Оксана Солопова, Екатерина Роева-Мкртчян, Николай Чехлов) и авторы Ржевского мемориала Советскому солдату скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин.

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