Летом травмируется каждый десятый ребенок - Минздрав

Источник материала: БелТА

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Летние месяцы по статистике - самый травмоопасный для детей период. Подсчитано, что именно летом травмируется каждый десятый ребенок. Такая информация размещена на сайте Минздрава, сообщает БЕЛТА.

При этом 80% несчастных случаев происходит во время игр дома или на улице. Свободное времяпрепровождение нередко заканчивается ушибами, переломами, растяжениями и ранами.

Медицинские эксперты пришли к выводу о том, что в настоящее время в большинстве цивилизованных стран дети больше страдают в результате несчастных случаев, чем от всех болезней вместе взятых. Задача родителей - сделать все возможное, чтобы максимально обезопасить своего ребенка от несчастного случая.

Несмотря на большое разнообразие травм у детей, причины, вызывающие их, типичны. Прежде всего это неосторожное, неправильное поведение ребенка в быту, на улице, халатность, недосмотр взрослых.-0-