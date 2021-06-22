Белгидромет предупредил о красном уровне опасности на ближайшие дни из-за жары

Источник материала: БелТА

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды предупредили о красном уровне опасности на ближайшие дни из-за жары, сообщает БЕЛТА.

В дневные часы 23-25 июня на большей части территории максимальная температура воздуха составит 30-34 градуса, местами, а по востоку страны во многих районах, - 35-36 градусов.

По большей части Минской области днем в среду-пятницу воздух прогреется также до 30-34, местами до 35-36 градусов.

В Минске в среду и четверг будет 32-34 градуса, в пятницу - 31-33. -0-

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