|
Белгидромет предупредил о красном уровне опасности на ближайшие дни из-за жары
22.06.2021 13:33 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды предупредили о красном уровне опасности на ближайшие дни из-за жары, сообщает БЕЛТА.
В дневные часы 23-25 июня на большей части территории максимальная температура воздуха составит 30-34 градуса, местами, а по востоку страны во многих районах, - 35-36 градусов.
По большей части Минской области днем в среду-пятницу воздух прогреется также до 30-34, местами до 35-36 градусов.
В Минске в среду и четверг будет 32-34 градуса, в пятницу - 31-33. -0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В дневные часы 23-25 июня на большей части территории максимальная температура воздуха составит 30-34 градуса, местами, а по востоку страны во многих районах, - 35-36...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)