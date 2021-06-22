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Капсулу с землей с мест, где воевали сотрудники МВД, заложили в Минске

22.06.2021 13:45 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 июн – Sputnik. Капсулу с землей с мест боев сотрудников белорусской милиции с фашистами заложили в крипту Всехсвятского храма-памятника, мероприятие приурочили к 80-летию начала Великой Отечественной войны, передает корреспондент Sputnik.

Сотрудники МВД приняли участие в молебне, зажгли свечи и возложили цветы к месту, где будет храниться капсула.

Сама по себе капсула - это стеклянный сосуд, в которой по крупицам собрана земля из белорусских городов и деревень, где милиционеры приняли бой. Ее собрали на территории Брестской крепости, Брестского железнодорожного вокзала, станции Минск-Сортировочный, в Мозыре, в деревнях Гаи Могилевского района и Клетищи Копыльского района, в поселке Сураж Витебского района, во 2-й заставе имени Васильева и 4-й заставе имени Кириченко.

Как заявил замминистра внутренних дел Беларуси генерал-майор Сергей Хоменко, стратегическая цель нынешней милиции - "сделать так, чтобы и в 2040-м, и в 2050-м были мир и процветание".

"Здесь стоят потомки тех, кто 80 лет противостоял фашистам. На их пути стали в том числе войны-милиционеры. Именно в те дни милиционеры и военнослужащие НКВД показали, что их основное предназначение - защищать народ. И такое забыть нельзя", - пояснил он.

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Теги: Минск
 
 
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Землю, где воевали милиционеры и войска НКВД, собирали по всей Беларуси - в Минске, Бресте, Гродно, Мозыре, в Могилевском, Копыльском районах и в поселке под...
 
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