Нельзя быть настоящим патриотом, не чтя прошлого своего народа - мнение

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22 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Нельзя быть настоящим патриотом, не чтя прошлого своего народа. Такое мнение высказала журналистам председатель Гомельской областной общественной организации "Белорусская ассоциация бывших несовершеннолетних узников фашизма" Анна Михайлова на митинге-реквиеме к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, который прошел сегодня в Гомеле, передает корреспондент БЕЛТА.

Анна Михайлова призналась, что для нее 22 июня - день горькой памяти о событиях, которые происходили 80 лет тому назад. Эта память заставляет осознавать, на краю какой страшной пропасти стоял мир, насколько хрупким был он.

По мнению председателя организации, долг современных поколений - сберечь всю правду о военных событиях. "Память - не только дань прошлому, но и опора настоящему. Она как чрезвычайный посол из прошлого в будущее. И нельзя быть настоящим патриотом, не чтя прошлого своего народа", - считает она.

Анна Михайлова убеждена: нужно и дальше создавать новые памятные места в честь погибших в военные годы. "Хотелось бы, чтобы будущие поколения осознавали значимость тех победных дней, не знали войны, чтобы бережно и свято хранили то великое человеческое благо, которое несет в себе простое, но такое емкое слово "мир", - заключила она.

На митинге-реквиеме возле Вечного огня на площади Труда собрались ветераны войны и труда, бывшие партизаны и подпольщики, труженики тыла, руководство области и города, члены Совета Республики, почетные граждане, воинские подразделения, представители трудовых коллективов, общественных организаций, молодежь. Они возложили цветы и венки к могиле павших за свободу родного края и присоединились к Всебелорусской минуте молчания.-0-