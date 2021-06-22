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22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Слова благодарности освободителям, колокола и тишина минуты молчания в память о павших - митинг-реквием прошел в мемориальном комплексе "Тростенец", передает корреспондент БЕЛТА.

Около тысячи минчан, включая руководство города, представителей силовых ведомств, профсоюзов, партий, общественных и молодежных организаций, собрались сегодня на территории бывшего лагеря смерти, который по количеству жертв фашизма стал четвертым после Освенцима, Майданека и Треблинки.





Помощник Президента - инспектор по Минску Александр Барсуков напомнил, что мужество защитников Отечества, самоотверженность народа помогли совершить невозможное - тщательно подготовленное, мощное наступление врага споткнулась о любовь к Родине сотен тысяч, миллионов людей. Мощное партизанское движение в Беларуси оттягивало огромные немецкие военные силы, так необходимые на фронтах. И фашисты зверствовали здесь, прибегая к помощи полицаев. "Сегодня трагическая дата, - сказал он. - Здесь замучены и убиты более 200 тыс. человек. Представляете, что здесь творилось? Через что людям довелось пройти? Мы до сих пор не можем оправиться от того, что произошло. Но и фашистам досталось неслабо".

Председатель горсовета депутатов Андрей Бугров также подчеркнул, что целью фашистов было уничтожение целого народа. И точное число погибших в годы Великой Отечественной войны сегодня не назовет никто. А ведь жизнь даже одного человека - огромная ценность. "Сегодня день памяти. Но еще это день предупреждения и напоминания: правду об этой войне мы будем отстаивать, бороться против любых попыток ее переиначить, унизить и оскорбить память павших. Историю нельзя обмануть, а ее уроки нужно усваивать. Особенно когда они даются такой неимоверно большой ценой", - добавил он.





Председатель Минской городской организации ветеранов Белорусского общественного объединения ветеранов Анатолий Адоньев тоже призвал современные поколения "сохранить в своей душе трагические события, связанные с началом войны, и радость, связанную с Победой".

По официальным данным, в лагере Тростенец погибли 206,5 тыс. человек (по неофициальным - в два с лишним раза больше) - мирные жители Беларуси, в том числе узники Минского гетто, советские военнопленные, участники антифашистской подпольной борьбы и партизанского движения, представители еврейского населения Западной Европы, депортированные в Минск для уничтожения. Масштабы уничтожения были столь огромны и ужасны (людей пытали, избивали, расстреливали, сжигали), что мест, где ныне пепел и прах убитых, на территории бывшего лагеря сразу четыре: "Рвы-могилы" в урочище Благовщина, "Яма-печь" в урочище Шашковка, "Поле погребения" и бывший колхозный "Сарай".





22 июня 2015 года на месте концлагеря открыт мемориальный комплекс "Тростенец" с 10-метровым центральным монументом "Врата памяти". Их подножие сегодня устилает алое покрывало цветов. В память о погибших звучали колокола, молитвы, слова и... чеканный отсчет секунд в тишине минуты молчания.

Памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, с самого утра 22 июня развернулись по всей стране. В каждом районе столицы у братских могил, мемориалов, у Вечного огня на площади Победы люди склоняют головы в минуту молчания, чтобы почтить память павших. На митингах, круглых столах и диалоговых площадках звучат слова признательности освободителям за свободную страну, за мирное небо над головой.-0-























