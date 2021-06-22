В Брестской крепости прошел масштабный митинг-реквием в память о погибших героях-защитниках

Источник материала: БT

В Брестской крепости-герое, которая первой 22 июня 1941 года приняла удар врага, почтили память погибших героев-защитников и восстановили первые минуты легендарного боя. На рассвете в цитадели начался масштабный митинг-реквием. Тысячи человек пришли на площадь церемониалов почтить память героев, которые стали символом мужества в борьбе за Родину. В этом году героическую атмосферу дополнили мультимедийные технологии. У стен полуразрушенных казарм - портреты тех, кто ровно 80 лет назад стоял здесь насмерть.

Нина Кременевская, участница митинга-реквиема:

Очень важно ценить этот мир! Я знаю, как было сразу после войны. И лучше чем в данный момент наша страна никогда не жила.

Сразу после митинга-реквиема в крепости началась театрализованная постановка. Во время военно-исторической реконструкции воссоздали элементы реальных боев за цитадель. Масштабное представление развернулось под открытым небом, чтобы еще раз напомнить о подвигах наших солдат.

Михаил Мясникович, председатель Коллегии ЕЭК:

Я уверен, что подвиг защитников Брестской крепости будет сохранен навсегда. Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко делает все, чтобы сохранить эту историческую память, чтобы не допустить пересмотра итогов Второй мировой войны. Наша сила - в единстве!

В военизированном представлении участвовали более 500 реконструкторов. Героическую атмосферу помогла воссоздать и ретротехника: танки, грузовики, легковые машины и мотоциклы военных лет.

Кульминация памятных мероприятий также в Бресте возле легендарной цитадели. Участие примет Президент Беларуси. На закате состоится возложение венка к Вечному огню в мемориальном комплексе. Александр Лукашенко выступит с речью у стен героической крепости. Состоится концерт - посвящение героям. Все покажем в прямом эфире. Начало в 20:55.





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