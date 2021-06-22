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Память первых защитников Родины почтили в Минске у монумента Победы
22.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
По всей стране сегодня прошли и мероприятия в честь 80-летия подвига пограничников в первых боях Великой Отечественной войны. Память первых защитников Родины почтили в Минске у монумента Победы. В митинге-реквиеме приняли участие председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо, офицеры частей Минского гарнизона, ветераны-пограничники и представители молодежных организаций. На Вахту Памяти у Вечного огня заступили солдаты роты почетного караула.
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По всей стране сегодня прошли и мероприятия в честь 80-летия подвига пограничников в первых боях Великой Отечественной войны. Память первых защитников Родины...
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