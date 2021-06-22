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Ровно в полдень объединила сотни городов Беларуси Всебелорусская минута молчания

22.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

80 лет с начала войны - памятная дата в нашей истории. Ровно в полдень объединила сотни городов Беларуси - Всебелорусская минута молчания как дань памяти о тех, кто ценой своей жизни выполнил долг по защите Родины, тех, кто  погиб в тылу от голода и лишений, всех замученных в фашистской неволе. Об этой акции знает и помнит вся Беларусь. К ней присоединились и крупнейшие предприятия страны. 

На Минском подшипниковом заводе ровно в полдень символично отключили электроэнергию в одном из цехов и тем самым на минуту приостановили производственный процесс. 


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80 лет с начала войны - памятная дата в нашей истории. Ровно в полдень объединила сотни городов Беларуси Всебелорусская минута молчания как дань памяти о тех, кто...
 
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