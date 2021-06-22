Источник материала: БT

80 лет с начала войны - памятная дата в нашей истории. Ровно в полдень объединила сотни городов Беларуси - Всебелорусская минута молчания как дань памяти о тех, кто ценой своей жизни выполнил долг по защите Родины, тех, кто погиб в тылу от голода и лишений, всех замученных в фашистской неволе. Об этой акции знает и помнит вся Беларусь. К ней присоединились и крупнейшие предприятия страны.

На Минском подшипниковом заводе ровно в полдень символично отключили электроэнергию в одном из цехов и тем самым на минуту приостановили производственный процесс.





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