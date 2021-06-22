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Премьера ко Дню памяти и скорби: AURA и Артур Гарфанкел с песней "Рядом с нами"
22.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Уроки истории научили нас и самому главному - стремиться к миру, любви и взаимопониманию. Для толерантных по своей природе белорусов - это одна из важнейших ценностей. Мы заплатили высокую цену за мир. Поэтому знаем, что в согласии и единстве - сила. С музыкой достичь этого гораздо проще. Телеканал
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Уроки истории научили нас и самому главному - стремиться к миру, любви и взаимопониманию. Для толерантных по своей природе белорусов - это одна из важнейших...
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