Мирный рассвет встретили гомельчане у мемориала героям-ополченцам на берегу Сожа

Источник материала: БT

Мирный рассвет сегодня вместе встретили гомельчане у одного из самых знаковых мест в истории Великой Отечественной - мемориал героям-ополченцам на берегу Сожа. По воспоминаниям старожил, именно на этом месте в далеком 1941-м выпускники встречали рассвет после прощания со школой, когда светлую традицию омрачила страшная новость о начале войны. Вскоре многие из тех ребят отправились на фронт сражаться за Родину. Сегодня молодое поколение Гомеля решило возобновить традицию. Патриотическую акцию "Никто не забыт. Ничто не забыто" к 80-й годовщине начала войны поддержали сотни человек, в том числе и нынешние выпускники. Вместе они почтили память погибших солдат и выпустили в небо белые шары в виде голубей, как символ мира и спокойствия на земле.

Полина Кушнеренко, жительница г. Гомеля:

Война - это самое страшное, что могло произойти. Войну прошли мой дед и прадед, и эта акция для меня много значит. Раз в жизни ты можешь на нее попасть. Я - выпускница этого года: стоять со своими одноклассниками здесь очень почетно. Я пришла не только с одноклассниками, но еще и с мамой, и с братом - они тоже поддерживают эту акцию.

Галина Пастухова, жительница г. Гомеля:

Мою семью тоже не обошла война - у меня пропал без вести дед. Второй прошел через немецкие концлагеря. Вот сегодня у нас все хорошо, мы счастливы. И все меньше тех людей, которые остаются в живых, и очень важна память о каждом этом человеке.

Марта Гулевич, жительница г. Гомеля:

Они взяли в руки оружие и оставили все свои планы в прошлом. А впереди были долгие годы войны. И сегодня мы хотим сказать, что подвиг ваш и память о вас бессмертны и вечны. Эта память досталась нам от ваших детей и внуков, а мы передадим с гордостью и честью своим детям, внукам и правнукам.





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