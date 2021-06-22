Память о погибших в годы Великой Отечественной почтили сотрудники милиции Витебской области

Источник материала: БT

В 4:00 на мемориальном комплексе "Три штыка" в Витебске состоялся митинг-реквием. Вспомнить имена героев и славные подвиги собрался личный состав и руководство управления внутренних дел. Офицеры преклонили колено у памятника и возложили цветы к Вечному огню. Вновь и вновь 22 июня память возвращает нас к трагическим воспоминаниям начала Великой Отечественной войны.





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