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Память о погибших в годы Великой Отечественной почтили сотрудники милиции Витебской области
22.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В 4:00 на мемориальном комплексе "Три штыка" в Витебске состоялся митинг-реквием. Вспомнить имена героев и славные подвиги собрался личный состав и руководство управления внутренних дел. Офицеры преклонили колено у памятника и возложили цветы к Вечному огню. Вновь и вновь 22 июня память возвращает нас к трагическим воспоминаниям начала Великой Отечественной войны.
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В 4:00 на мемориальном комплексе "Три штыка" в Витебске состоялся митинг-реквием. Вспомнить имена героев и славные подвиги собрался личный состав и руководство...
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