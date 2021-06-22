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Всебелорусская минута молчания
22.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Всебелорусская минута молчания - дань памяти о тех, кто ценой своей жизни выполнил долг по защите Родины, тех, кто погиб в тылу от голода и лишений, всех замученных в фашистской неволе
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Всебелорусская минута молчания - дань памяти о тех, кто ценой своей жизни выполнил долг по защите Родины, тех, кто погиб в тылу от голода и лишений, всех замученных...
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