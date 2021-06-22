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Для Бабарико запросили 15 лет колонии

22.06.2021 15:01 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Прокурор запросил для экс-главы «Белгазпромбанка» наказание в виде пятнадцати лет лишения свободы в условиях усиленного режима.

Кроме того, сообщается, что Виктора Бабарико могут обязать выплатить огромный штраф — 5000 базовых величин. Гособвинителем по делу выступает старший прокурор отдела Генеральной прокуратуры Сергей Гиргель.

Напомним, что Виктор Бабарико - один из главных оппонентов Александра Лукашенко на выборах 2020 года. Банкир собирался баллотироваться в кандидаты, но в выборах не участвовал.

18 июня 2020 года стало известно, что Виктора Бабарико и его сына задержали. 21 июня Бабарико предъявили обвинение по неизвестной статье. Только 7 июля стало известно, в чем обвиняют политика и его сына.

В ноябре следственное управление КГБ завершило предварительное расследование уголовного дела в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка. 18 января дело было передано на расследование в Генпрокуратуру, откуда 21 числа того же месяца последовало в Верховный суд.

17 февраля Верховный суд начал рассмотрение дела Бабарико. На судебном заседании экс-глава банка заявил, что не признает свою вину. 23 марта политик заявил отвод составу суда. Виктор Бабарико 6 апреля своим выступлением в суде сорвал аплодисменты.

 
 
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Прокурор запросил для экс-главы «Белгазпромбанка» наказание в виде пятнадцати лет лишения свободы в условиях усиленного режима.
 
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