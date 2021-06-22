Для Бабарико запросили 15 лет колонии

Прокурор запросил для экс-главы «Белгазпромбанка» наказание в виде пятнадцати лет лишения свободы в условиях усиленного режима.

Кроме того, сообщается, что Виктора Бабарико могут обязать выплатить огромный штраф — 5000 базовых величин. Гособвинителем по делу выступает старший прокурор отдела Генеральной прокуратуры Сергей Гиргель.

Напомним, что Виктор Бабарико - один из главных оппонентов Александра Лукашенко на выборах 2020 года. Банкир собирался баллотироваться в кандидаты, но в выборах не участвовал.

18 июня 2020 года стало известно, что Виктора Бабарико и его сына задержали . 21 июня Бабарико предъявили обвинение по неизвестной статье. Только 7 июля стало известно, в чем обвиняют политика и его сына.

В ноябре следственное управление КГБ завершило предварительное расследование уголовного дела в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка. 18 января дело было передано на расследование в Генпрокуратуру, откуда 21 числа того же месяца последовало в Верховный суд.