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Для Бабарико запросили 15 лет колонии
22.06.2021 15:01 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Прокурор запросил для экс-главы «Белгазпромбанка» наказание в виде пятнадцати лет лишения свободы в условиях усиленного режима.
Кроме того, сообщается, что Виктора Бабарико могут обязать выплатить огромный штраф — 5000 базовых величин. Гособвинителем по делу выступает старший прокурор отдела Генеральной прокуратуры Сергей Гиргель.
Напомним, что Виктор Бабарико - один из главных оппонентов Александра Лукашенко на выборах 2020 года. Банкир собирался баллотироваться в кандидаты, но в выборах не участвовал.
18 июня 2020 года стало известно, что Виктора Бабарико и его сына
В ноябре следственное управление КГБ
17 февраля Верховный суд
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Прокурор запросил для экс-главы «Белгазпромбанка» наказание в виде пятнадцати лет лишения свободы в условиях усиленного режима.
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