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Гособвинитель запросил Бабарико 15 лет колонии

22.06.2021 15:29 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный обвинитель сегодня в ходе судебных прений запросил бывшему председателю правления Белгазпромбанка Виктору Бабарико 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима со штрафом, сообщает БЕЛТА.

В качестве дополнительного наказания предлагается назначить запрет занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных обязанностей.

Дело рассматривается Верховным судом. Судебное разбирательство открытое.

Всего на скамье подсудимых восемь человек. Семеро из них находятся под стражей, один - Алексей Задойко - под домашним арестом. Как сообщалось, с шестью обвиняемыми - Бадеем, Добролетом, Кузьмичем, Ильясюком, Шабаном, Кобяком - заключены досудебные соглашения о сотрудничестве.

Бывший председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере. Шестеро других бывших топ-менеджеров Белгазпромбанка и одновременно заместителей Бабарико обвиняются в получении взяток в особо крупном размере организованной группой. Уголовное преследование осуществляется и в отношении совладельца и руководителя ООО "Активлизинг" за дачу взятки должностным лицам Белгазпромбанка в крупном размере на сумму не менее $2,5 млн.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Дело рассматривается Верховным судом. Судебное разбирательство открытое.
 
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