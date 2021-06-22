Мы без советчиков извне можем разобраться с проблемами и разрешить все сложности - мнение

Источник материала: БелТА

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мы сами в состоянии разобраться со своими проблемами и разрешить все сложности. Советчики пусть занимаются обустройством своих домов. Об этом заявил корреспонденту БЕЛТА член Совета Республики, заместитель директора по развитию СООО "Конте Спа" Валентин Байко.

"В реальной жизни людей равенство - это недостижимый идеал, к которому иногда следует, а иногда и не следует стремиться. Также и в глобальной политике, где равенство - всего лишь декларация, за которой скрывается явное и неявное превосходство одних игроков над другими. Сильные игроки навязывают всем остальным свои правила игры, учат тому, что хорошо, а что плохо, понуждают думать и поступать по своим стандартам. И небольшим странам, как наша Беларусь, стоит огромных усилий остаться самим собой, верной своему курсу и своим идеалам", - отметил сенатор.

По его словам, так произошло в ситуации с вынужденной посадкой самолета Ryanair в аэропорту Минска.

"Внешние комментаторы ухватились за этот инфоповод для раскручивания очередного витка белорусской повестки в медийном пространстве. Официальному Минску вменили в вину и преднамеренность, и запланированность, и длительную подготовку, и многое-многое другое. Очевидно, что для очередной порции претензий нужна была зацепка, и она "случайным" образом подвернулась. Почему я заговорил про равенство? Ситуация с самолетом, вынужденно севшим в Минске, для многих напомнила историю многолетней давности с самолетом одного латиноамериканского президента, принудительно посаженного в столице западноевропейского государства, - напомнил Валентин Байко. - Так вот тогда ни официальных разбирательств, ни возмущенных телерепортажей не было. Ситуация рассматривалась чуть ли не как стандартная процедура. И это при том, что ни угроз взорвать самолет, ни каких бы то ни было других причин, препятствующих полету, не было".

Сенатор уверен, что не стоит ждать равного отношения там, где его не может быть в принципе.

"За прошедшие десятилетия мы научились жить на своей земле своим умом. Не стоит рассчитывать на то, что чьи-то подсказки и тем более понукания со стороны сделают нашу страну лучше. Это наша работа и наша забота. Уверен, что мы сами в состоянии разобраться со своими проблемами и разрешить все сложности. Пусть советчики и кураторы занимаются обустройством своих домов, а дом под названием Беларусь мы сможем построить сами", - подытожил Валентин Байко. -0-