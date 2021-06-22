"Белорусской военной газете" исполнилось 100 лет

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 июн – Sputnik. Первый номер "Красноармейской правды" – издания, которое современный читатель знает как "Белорусскую военную газету. Во славу Родины", вышел в свет сто лет назад.

Как рассказал Sputnik главный редактор полковник Игорь Кандраль, для всех сотрудников редакции – большая честь и громадная ответственность работать в издании, история которого пронизана боевыми традициями.

"У нас творческий коллектив, где рядом с опытными журналистами трудится талантливая молодежь, где используются передовые технологии, позволяющие оперативно реагировать на любую вводную. Мы – мобильные, креативные, активные, и мы все время развиваемся", – отметил он.

Здесь начинал свой путь Василий Теркин

В 1920-30-е годы на страницах издания публиковались Михаил Исаковский и Кондрат Крапива.

Сотрудники издания прошли по военным дорогам Великой Отечественной войны, некоторые выполняли интернациональный долг в Афганистане.

Первые главы поэмы Александра Твардовского "Василий Теркин" были опубликованы именно в "Красноармейской правде", на тот момент печатном органе Западного фронта. Теркин "прописался" в газете до конца войны.

В редакции военными корреспондентами работали Константин Симонов, Алексей Сурков, Вадим Кожевников, Михась Лыньков.

© Sputnik Такое оборудование использовалось при выпуске военной газеты в 1950-х

Именно журналисты военной газеты первыми рассказывали о мужестве и подвигах защитников Родины.

За самоотверженный труд сотрудников редакции в годы Великой Отечественной войны, а также профессионализм в работе в 1968 году газете вручили Красное Знамя, наградили орденом Красной Звезды.

Праздник продолжается

Накануне векового юбилея на здании, куда "Красноармейская правда" переехала в 1939 году и где сейчас располагается редакция, установили памятную доску.

На этом торжества в честь 100-летия газеты не завершаются. Планируется, что в первых числах июля коллектив редакции поздравит и поощрит министр обороны Беларуси. Вот-вот из типографии выйдет фотоальбом, посвященный 100-летию издания.

Sputnik Беларусь искренне поздравляет коллег с юбилеем и желает творческого вдохновения, крепкого здоровья, успехов во всех делах.