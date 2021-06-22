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"Белорусской военной газете" исполнилось 100 лет
22.06.2021 15:49 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 июн – Sputnik. Первый номер "Красноармейской правды" – издания, которое современный читатель знает как "Белорусскую военную газету. Во славу Родины", вышел в свет сто лет назад.
Как рассказал Sputnik главный редактор полковник Игорь Кандраль, для всех сотрудников редакции – большая честь и громадная ответственность работать в издании, история которого пронизана боевыми традициями.
"У нас творческий коллектив, где рядом с опытными журналистами трудится талантливая молодежь, где используются передовые технологии, позволяющие оперативно реагировать на любую вводную. Мы – мобильные, креативные, активные, и мы все время развиваемся", – отметил он.
Здесь начинал свой путь Василий Теркин
В 1920-30-е годы на страницах издания публиковались Михаил Исаковский и Кондрат Крапива.
Сотрудники издания прошли по военным дорогам Великой Отечественной войны, некоторые выполняли интернациональный долг в Афганистане.
Первые главы поэмы Александра Твардовского "Василий Теркин" были опубликованы именно в "Красноармейской правде", на тот момент печатном органе Западного фронта. Теркин "прописался" в газете до конца войны.
В редакции военными корреспондентами работали Константин Симонов, Алексей Сурков, Вадим Кожевников, Михась Лыньков.
© Sputnik
Такое оборудование использовалось при выпуске военной газеты в 1950-х
Именно журналисты военной газеты первыми рассказывали о мужестве и подвигах защитников Родины.
За самоотверженный труд сотрудников редакции в годы Великой Отечественной войны, а также профессионализм в работе в 1968 году газете вручили Красное Знамя, наградили орденом Красной Звезды.
Праздник продолжается
Накануне векового юбилея на здании, куда "Красноармейская правда" переехала в 1939 году и где сейчас располагается редакция, установили памятную доску.
На этом торжества в честь 100-летия газеты не завершаются. Планируется, что в первых числах июля коллектив редакции поздравит и поощрит министр обороны Беларуси. Вот-вот из типографии выйдет фотоальбом, посвященный 100-летию издания.
Sputnik Беларусь искренне поздравляет коллег с юбилеем и желает творческого вдохновения, крепкого здоровья, успехов во всех делах.
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Именно на страницах этого издания были опубликованы первые главы поэмы Александра Твардовского "Василий Теркин". Военными корреспондентами газеты были...
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