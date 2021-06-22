В БГУ состоялся первый выпуск студентов китайско-белорусского института

Источник материала: БелТА

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В БГУ состоялся первый выпуск студентов китайско-белорусского совместного института - Даляньского политехнического университета и БГУ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Торжественная церемония прошла сегодня во время телемоста между университетами. Ее участниками стали посол Беларуси в КНР Юрий Сенько, ректоры Андрей Король и Го Дунмин, проректоры, деканы, преподаватели белорусского и китайского вузов.

Двойные дипломы БГУ и ДПУ получили 78 китайских студентов, обучающихся по специальностям "физика (производственная деятельность)", "механика и математическое моделирование".

Свои пожелания выпускникам направили руководители университетов. Андрей Король напомнил молодым специалистам о двойной ответственности в дальнейшей деятельности. От их успешности и эффективности зависит имидж и продвижение БГУ и ДПУ на международном уровне. Ректор пожелал выпускникам развивать сотрудничество, не терять связи с друзьями и коллегами из Беларуси, самореализации в профессии и успехов.

В Китае выпускники совместного института востребованы на различных предприятиях в качестве инженерно-технических сотрудников, в частности в порту Даляня и крупнейшем IT-парке северо-восточного Китая. Также около 10 выпускников планируют продолжить обучение в магистратуре БГУ по специальности "прикладная физика".

БГУ и ДПУ активно сотрудничают с 2007 года. За это время подписан ряд соглашений о научно-техническом и образовательном взаимодействии, благодаря которым в 2017 году на базе ДПУ создан совместный институт ДПУ-БГУ, а в 2019 году на базе БГУ - белорусско-китайский институт БГУ-ДПУ.-0-