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Митинг-реквием и минута молчания прошли в Хатыни

22.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Место тишины - Хатынь - вошло в карту в особенности символических пунктов, где сегодня проходят памятные мероприятия. Мемориальный комплекс, который в 1969 году появился на месте сожженной фашистами деревни, посетили делегации из разных районов Минской области. К скульптуре "Непокоренный" и Вечному огню участники памятного митинга-реквиема возложили живые цветы. В полдень все присутствующие присоединились ко всебелорусской акции "Мы - помним", склонив головы во время минуты молчания.

Вместе с Хатынью ко Всебелорусской минуте молчания присоединились Солигорск и Молодечно, предприятия Слуцка и Несвижа.

 
 
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Место тишины - Хатынь - вошло в карту в особенности символических пунктов, где сегодня проходят памятные мероприятия. Мемориальный комплекс, который в 1969 году...
 
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