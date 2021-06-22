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Митинг-реквием и минута молчания прошли в Хатыни
22.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Место тишины - Хатынь - вошло в карту в особенности символических пунктов, где сегодня проходят памятные мероприятия. Мемориальный комплекс, который в 1969 году появился на месте сожженной фашистами деревни, посетили делегации из разных районов Минской области. К скульптуре "Непокоренный" и Вечному огню участники памятного митинга-реквиема возложили живые цветы. В полдень все присутствующие присоединились ко всебелорусской акции "Мы - помним", склонив головы во время минуты молчания.
Вместе с Хатынью ко Всебелорусской минуте молчания присоединились Солигорск и Молодечно, предприятия Слуцка и Несвижа.
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Место тишины - Хатынь - вошло в карту в особенности символических пунктов, где сегодня проходят памятные мероприятия. Мемориальный комплекс, который в 1969 году...
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